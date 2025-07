Mercati in massimi storici: come gestire il rischio?

Negli ultimi due mesi, i mercati finanziari hanno mostrato una ripresa sorprendente, raggiungendo nuovi massimi dal inizio dell’anno, nonostante i timori riguardo a dazi e tensioni geopolitiche. Questa ripresa ha destato interrogativi, dato che le valutazioni azionarie sono tornate a livelli superiori alla media storica, con un rapporto P/E oltre il 22, rispetto a una media di 17, il che potrebbe implicare attese di rendimenti futuri inferiori.

Nonostante ciò, gli utili delle aziende continuano a crescere, e le recenti comunicazioni delle società non hanno portato sorprese negative. In questo contesto, gli investitori devono adottare misure per gestire il proprio portafoglio. Nick Maggiulli, COO di Ritholts Wealth Management, suggerisce due approcci principali.

Il primo è comprendere la propria tolleranza al rischio, valutando la capacità di affrontare eventuali perdite significative. Gli investitori devono essere pronti a far fronte a possibili cali del mercato, che possono arrivare fino al 40%, senza farsi prendere dal panico. Inoltre, potrebbe essere il momento di considerare l’opportunità di aumentare l’esposizione azionaria, in quanto i prezzi attuali potrebbero offrire occasioni interessanti.

Il secondo punto riguarda la rimodulazione della propria Asset Allocation. In un contesto di elevate valutazioni azionarie, un investitore che preferisce una strategia più conservativa potrebbe ridurre la quota di azioni e aumentare quella di obbligazioni. Tale approccio consente di mantenere un equilibrio tra la cattura di rendimenti potenziali e la protezione da eventuali cali di mercato.

Infine, va ricordato che le correzioni di mercato, anche frequenti, non devono essere confuse con i bear market. Gli investitori devono prepararsi per affrontare le variazioni del mercato in modo strategico.