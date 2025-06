Mercati in equilibrio: tra crisi iraniana e stabilità

Le recenti tensioni geopolitiche, in particolare l’intervento degli Stati Uniti nel conflitto con l’Iran, hanno creato preoccupazioni tra gli investitori. Tuttavia, i mercati finanziari sembrano aver assorbito l’impatto iniziale di questi eventi.

Nel primo giorno di contrattazioni dopo l’escalation del conflitto, le borse europee, inclusa Piazza Affari, hanno registrato cali inferiori all’1%, mentre Wall Street ha aperto in modo piatto. Secondo l’economista Lorenzo Codogno, il mercato potrebbe essere disposto a tollerare fluttuazioni temporanee in cambio di una stabilizzazione a lungo termine della regione, che potrebbe alleviare le tensioni accumulate nel tempo. Tuttavia, ci sono diversi fattori da monitorare per valutare la sostenibilità di questa stabilità, come la possibilità di un conflitto nucleare, il sostegno interno a Donald Trump e la minaccia iraniana di bloccare lo Stretto di Hormuz, che rappresenterebbe un rischio significativo per i prezzi del petrolio e l’inflazione nell’area euro. Per ora, i mercati sembrano non aver attribuito rilevanza alla minaccia degli ayatollah.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilfoglio.it