Mercati in crisi: Europa affonda con dazi, Milano crolla del 2,8%

Le borse europee hanno registrato un forte calo, con aperture in profondo rosso a causa dell’entrata in vigore dei dazi americani nella mezzanotte. Milano ha perso il 2,62%, seguendo la tendenza di Parigi, mentre Francoforte ha visto una diminuzione del 2,34%, simile a Londra e Madrid. I mercati asiatici hanno mostrato una reazione negativa, con il Nikkei giapponese che ha ceduto quasi quattro punti percentuali. Shanghai, invece, ha visto un aumento dell’1,3%, grazie agli sforzi di Pechino nel sostenere gli acquisti azionari per garantire stabilità al mercato. La chiusura di Wall Street è stata negativa, in particolare per il Nasdaq, e i futures segnalano una sessione pesante a New York. Anche i prezzi di petrolio e gas sono in ribasso, mentre lo spread è riaperto in rialzo a 130 punti base, indicando un aumento della pressione sui titoli di Stato italiani.