Mercati in crescita: tregua Israele-Iran e attesa per la Fed

La situazione geopolitica tra Israele e Iran continua a mantenere una certa stabilità, favorendo i mercati finanziari. Le borse americane aprono in modo positivo, avvicinandosi ai massimi storici: l’S&P 500 registra un incremento dello 0,2%, il Nasdaq dello 0,4%, mentre il Dow Jones si mantiene quasi invariato.

I prezzi del petrolio mostrano una leggera ripresa dopo tre giorni di ribassi, suggerendo che le recenti vendite potrebbero essere state eccessive. Gli analisti indicano che le quotazioni dovrebbero rimanere stabili, a meno di attacchi diretti a infrastrutture energetiche o vie marittime cruciali, come lo Stretto di Hormuz. Il petrolio WTI guadagna lo 0,8%, raggiungendo i 64,89 dollari al barile, mentre il Brent aumenta dello 0,5%, portandosi a 66,52 dollari. Il cambio euro/dollaro scende dello 0,1% a 1,16, mentre il rendimento dei titoli a 10 anni negli Stati Uniti arriva al 4,32%.

In ambito economico, si svolge la seconda giornata di audizione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, davanti al Congresso. Si cresce l’aspettativa per un possibile taglio dei tassi a luglio, incoraggiato dalle dichiarazioni di alcuni membri della Fed. Powell ha indicato che i recenti dati potrebbero giustificare un allentamento della politica monetaria, a meno che non emergano preoccupazioni per l’inflazione dovute ai dazi.

Nel frattempo, l’azione diplomatica commerciale è attiva, con il Canada che, attraverso la nuova negoziatrice Kirsten Hillman, programma tre incontri con gli Stati Uniti per negoziare la rimozione di dazi su acciaio, alluminio e auto. L’Unione Europea, dal canto suo, ha lanciato un avviso: l’introduzione di nuove tariffe sui beni europei porterà a contromisure.

Tra i titoli da seguire oggi spiccano Tesla, FedEx, QuantumScape, General Mills e Winnebago, che stanno subendo fluttuazioni significative nei mercati.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.milanofinanza.it