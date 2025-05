Mercati in crescita: Milano e borse europee volano dopo Trump

Le borse europee continuano a mostrare segni di crescita dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump sui dazi. A Milano, l’indice segna un incremento dell’1,1%, con Francoforte e Parigi che salgono di oltre l’1%. Londra è chiusa, così come New York, per il Memorial Day.

In Piazza Affari, Stellantis si distingue con un aumento del 3%, mentre si vocifera di un possibile accordo con Renault per la condivisione di tecnologie. Altri titoli in rialzo includono Stm (+2,3%), Iveco (+3%) e Leonardo (+2,5%), che potrebbero essere influenzati negativamente dai dazi.

Nel mercato obbligazionario, la cedola reale annua minima per la nuova emissione del BTp Italia, prevista per domani, è stata fissata all’1,85%. Lo spread italiano, inizialmente sceso sotto i cento punti base, si attesta ora a 102. Infine, il prezzo del petrolio è in lieve calo, attualmente a 64,7 dollari al barile.

Fonte: www.rainews.it