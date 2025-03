Mercati in Calo: Wall Street Chiude la Settimana in Negativo

Le borse continuano a scendere nell’ultimo giorno della settimana, con l’indice di Milano che segna un calo dell’0,64%, scendendo sotto i 39.000 punti. Tuttavia, il bilancio provvisorio della settimana rimane positivo. Anche Wall Street ha aperto in calo, influenzata dall’incertezza legata ai dazi, un tema sottolineato dal governatore della Fed, Jerome Powell. Oggi l’incertezza è amplificata poiché si celebra il giorno delle Tre Streghe, durante il quale scadono contratti derivati per un valore di 4.500 miliardi di dollari. Gli investitori devono decidere se rinnovarli, rendendo i movimenti nel mercato azionario poco prevedibili.

In evidenza c’è la società di spedizioni FedEx, considerata un indicatore del mercato; ha ridotto le sue previsioni di profitto, registrando un calo del 10%. Anche in Asia i mercati hanno mostrato segni negativi, con Byd, una casa automobilistica cinese, che ha registrato un declino del 7,69%. Byd è sotto osservazione da parte dell’Unione Europea per presunti finanziamenti statali non autorizzati per il suo stabilimento in Ungheria. La situazione dei mercati globali evidenzia una crescente preoccupazione tra gli investitori, influenzati da vari fattori economici e da preoccupazioni legate a regolamenti internazionali. La volatilità potrebbe continuare a caratterizzare le sedute di mercato nei prossimi giorni, mentre gli operatori cercano di orientarsi nel contesto incerto attuale.