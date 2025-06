Mercati in calo: Trump minaccia ultimatum sui dazi

Il presidente Trump ha minacciato di inviare ai paesi partner commerciali, come l’Europa, proposte di accordo sui dazi in forma di ultimatum “prendere o lasciare”, gettando nella disperazione gli investitori dopo l’accordo con la Cina, che era apparso promettente. Le borse europee risentono di questa situazione, con Milano che registra la flessione più marcata, cedendo l’1,3%, seguita da Francoforte e Madrid, mentre Londra si mantiene relativamente stabile con una perdita dello 0,1%.

Sulla piazza milanese, i titoli più esposti alle esportazioni, come Stm, Ferrari, Stellantis e Prysmian, perdono oltre due punti percentuali. Anche il settore bancario è in difficoltà, in particolare Bpm e Unicredit, dopo il rigetto da parte del Tar del ricorso del Banco contro la dilazione concessa a Unicredit per l’offerta pubblica di scambio sull’istituto milanese.

La giornata si preannuncia complicata anche per Wall Street, con i futures della borsa statunitense in terreno negativo. La situazione di incertezza si riflette anche sui mercati valutari: il dollaro perde valore mentre l’euro guadagna terreno, toccando i massimi degli ultimi quattro anni, scambiato a 1,1572.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it