Mercati in calo: tensioni commerciali e borse contrastate

La settimana inizia con tensioni sui mercati a causa delle dispute commerciali internazionali. Le borse europee si muovono in modo contrastato: Milano è sostanzialmente stabile, mentre Francoforte e Parigi registrano perdite rispettivamente dello 0,2% e dello 0,4%. Londra e Madrid, invece, mostrano un andamento positivo.

Nel fine settimana, il presidente Trump ha annunciato l’aumento delle tariffe doganali sull’acciaio, passando dal 25% al 50%, e ha messo in discussione le trattative per un accordo con Bruxelles. Inoltre, ha accusato la Cina di aver violato accordi siglati a Ginevra, senza specificare le presunte infrazioni.

Le borse asiatiche hanno chiuso in rosso, con Tokyo in calo dell’1,3%. Shanghai è chiusa per festività, mentre Hong Kong ha perso un punto percentuale, influenzata da dati deludenti sugli ordini in Cina a maggio, fortemente legati a una contrazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Seul si mantiene sulla parità in attesa delle elezioni presidenziali anticipate.

Nel mercato del petrolio, i prezzi sono in aumento a seguito dell’incremento della produzione meno del previsto da parte dei paesi dell’Opec plus nel mese di luglio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it