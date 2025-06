Mercati in Calo: L’Impatto dell’Accordo USA-Cina

I mercati internazionali mostrano segnali di diffidenza dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina, in gran parte dovuta alla mancanza di dettagli ufficiali. Il presidente Trump ha alimentato l’incertezza, annunciando che nelle prossime settimane invierà lettere ai partner commerciali, inclusi Europa e Giappone, con proposte “prendere o lasciare”.

Le borse europee hanno aperto deboli: Milano ha perso lo 0,5%, Francoforte ha registrato un calo più marcato dello 0,7%, mentre Londra ha chiuso sopra la parità. Anche le borse asiatiche sono in prevalenza negative, con Tokyo in ribasso dello 0,68%, Shanghai in lieve contrazione e Hong Kong che ha perso lo 0,8%. Solo Seul ha segnato un aumento, grazie alle prospettive di stabilità dopo la vittoria dei liberali alle elezioni presidenziali.

Il mercato dei cambi riflette questa incertezza, con il dollaro in calo e l’euro che ne ha beneficiato. All’apertura, la valuta europea ha raggiunto i massimi dall novembre 2021, prima di ritirarsi leggermente a 1,1519.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it