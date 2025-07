Mercati in attesa dei dati Usa e accordi sui dazi. Cautela!

I mercati finanziari mostrano un atteggiamento cauto in attesa della pubblicazione del rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti, un dato cruciale per le future decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse. Le Borse asiatiche sono in una fase di indecisione, influenzate dalle attese relative ai negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti, in scadenza il 9 luglio.

Oggi verranno resi noti i dati del mercato del lavoro statunitense in anticipo rispetto alla normale programmazione a causa di una festività. Le previsioni indicano una diminuzione dei posti di lavoro, che dovrebbero scendere a 110.000 unità rispetto alle 137.000 del mese precedente, con un incremento del tasso di disoccupazione dal 4,2% al 4,3%. A meno di una settimana dalla scadenza fissata dal presidente americano per concordare gli accordi commerciali e prevenire dazi indiscriminati, solo tre nazioni hanno raggiunto un accordo, sollevando preoccupazioni per potenziali fluttuazioni nei mercati.

In Europa, le borse stanno mostrando un modesto rialzo. In particolare, Londra sale dello 0,5%, Francoforte dello 0,4% e Parigi dello 0,3%, mentre Milano si porta in controtendenza, con un calo dello 0,1% dovuto alla debolezza del settore bancario. Su scala più ampia, gli investitori guardano con attenzione anche ai dati riguardanti il PMI dei servizi europei e all’andamento dell’inflazione, che presenta dei segnali di rallentamento.