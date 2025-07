Mercati globali in attesa: politica e banche centrali al centro

La settimana corrente si preannuncia cruciale per i mercati finanziari globali, influenzata da dinamiche politiche e decisioni delle banche centrali. In particolare, le elezioni in Giappone e le riunioni delle principali istituzioni monetarie attireranno l’attenzione degli operatori.

Domenica si svolgeranno le votazioni per la camera alta giapponese, le cui conseguenze potrebbero modificare l’orientamento fiscale del paese, già alle prese con un elevato debito pubblico. I sondaggi indicano un possibile cambiamento di maggioranza, con il Primo Ministro Shigeru Ishiba a rischio di dimissioni. Le paure per la sostenibilità fiscale sono amplificate dalle promesse di riduzioni fiscali avanzate dai partiti di opposizione, con conseguenti riflessi sui rendimenti dei titoli di Stato.

Giovedì, la Banca Centrale Europea si riunirà dopo aver adottato otto riduzioni consecutive dei tassi, portando il tasso di riferimento al 2%. Le incertezze relative ai potenziali dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti sull’Eurozona manterranno un clima di attesa tra i trader, ma le aspettative per ulteriori tagli entro fine anno restano vive.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, la stagione degli utili entra nel vivo, coinvolgendo nomi di spicco come Alphabet e Tesla, con ottimismo sulle prospettive di M&A da parte delle principali banche. Si prevede una crescita degli utili dell’S&P 500 del 6,5% rispetto all’anno precedente.

Infine, la banca centrale turca si prepara a riprendere i tagli ai tassi giovedì, nonostante le recenti turbolenze politiche. Gli analisti prevedono una riduzione significativa, ma l’incertezza sul contesto politico in corso genera nervosismo nei mercati. Anche Ungheria e Russia si preparano a riunioni sui tassi nella stessa settimana.