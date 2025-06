Mercati Finanziari: Incertezze e Prospettive nel 2023

I mercati finanziari stanno attraversando un periodo di incertezza, influenzato principalmente dalle trattative sui dazi e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La mancanza di un accordo chiaro tra Stati Uniti e Cina, insieme a negoziati stagnanti con l’Unione Europea e relazioni problematiche con il Giappone, ha provocato una reazione negativa nei listini azionari e una leggera diminuzione dei tassi di interesse, in particolare in Europa. La possibilità di un’escalation del conflitto tra Israele e Iran ha aumentato la volatilità, portando gli investitori a un approccio più cauto.

Sul fronte macroeconomico, l’Eurozona mostra segnali di ripresa, con una crescita del PIL rivista al rialzo (+0,6% nel primo trimestre), sostenuta soprattutto dalla Germania. Negli Stati Uniti, invece, la contrazione economica è confermata. Si prevede una lieve crescita dell’Eurozona (+0,9%) nel 2025, mentre negli Stati Uniti le stime rimangono ferme (+1,4%), ma ci sono segnali di miglioramento per il 2026.

In termini di inflazione, l’Eurozona sta registrando una diminuzione significativa nei costi dei servizi (3,2%), mentre negli Stati Uniti il calo è più lento. Tuttavia, l’aumento del prezzo del petrolio e l’impatto potenziale dei dazi potrebbero riportare pressioni inflazionistiche.

Le banche centrali stanno adottando approcci cauti: la BCE ha abbassato ulteriormente i tassi, mentre la Fed mantiene una posizione attendista in attesa di chiarimenti sulle politiche fiscali e sull’andamento dei prezzi energetici. Al momento, il mercato prevede meno di due riduzioni dei tassi entro il 2025.

Generali Investments adotta una strategia di investimento prudente e selettiva, preferendo titoli obbligazionari di alta qualità e duration medio-bassa. Per quanto riguarda l’equity, mantiene una posizione neutrale, privilegiando titoli difensivi e finanziari, considerando il settore energetico come una potenziale protezione contro gli aumenti dei prezzi del petrolio.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: quifinanza.it