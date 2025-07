Mercati finanziari in attesa: il futuro dei dazi americani

I mercati finanziari stanno attraversando un periodo di incertezze dovuto a vari fattori macroeconomici. Nella seduta di metà settimana, la borsa svizzera presenta un andamento sostanzialmente stabile, con l’indice SMI che alle 09:03 si attesta a 11.904,10 punti, registrando un incremento dello 0,02% rispetto al giorno precedente.

Il clima di cautela è influenzato dalla chiusura mista di Wall Street, dove il Dow Jones ha perso lo 0,98%, assestandosi a 44.023,29 punti, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,18%, toccando 20.677,80 punti. D’altro canto, il mercato asiatico ha mostrato una leggera flessione, come evidenziato dal Nikkei di Tokyo che segna -0,04% a 39.663,40 punti.

Le preoccupazioni sono amplificate dalle incertezze sulla politica dei dazi statunitensi, seguite agli ultimi annunci del presidente Donald Trump. Inoltre, i recenti dati sull’inflazione negli Stati Uniti hanno ridotto le aspettative di un imminente abbassamento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

In Svizzera, l’attenzione degli investitori è rivolta a Richemont, che ha registrato una leggera diminuzione dello 0,17% dopo aver comunicato i risultati di fatturato per i primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026. Partners Group, che non ha ancora reso noti i dati, ha annunciato un incremento superiore alle previsioni nei fondi gestiti. Tra i valori SMI, Zurich si distingue con un aumento dello 0,22%, mentre Logitech riporta una contrazione dell’1,01%.

Nel mercato allargato, si segnala l’attenzione su Implenia, in attesa di notizie relative alla vendita da parte del grande azionista Rudolf Maag di una quota del 5,4% della società.