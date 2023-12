Mercati finanziari, ecco cosa aspettarsi nel 2024

– Il 2023 è stato un anno controverso per i mercati finanziari, frenati per gran parte dell’anno dalle scelte di politica monetaria delle banche centrali, improntate ad una politica restrittiva per combattere l’inflazione. Poi, è partito un ampio rally delle Borse mondiali, che hanno salutato la promessa di possibili tagli dei tassi nel 2024. Questo ha provocato una discesa netta dei rendimenti obbligazionari, che hanno trovato finalmente maggiore tranquillità dopo una fase autunnale complicata. Ma cosa accadrà nei prossimi mesi? E che anno sarà il 2024? Fabrizio Santin, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management ha provato a ipotizzare come si muoveranno i mercati e quali variabili detteranno il trend.

L’andamento dei mercati

Dai minimi di ottobre i principali listini azionari hanno guadagnato oltre 10 punti percentuali, mentre le obbligazioni hanno visto una marcata discesa dei rendimenti, dal 5 al 4,2% per il decennale USA e dal 3 al 2,2% per il Bund tedesco. Il rally a cui abbiamo assistito a cavallo tra fine estate e autunno – spiega l’analista- è stato un episodio di panico per i bond governativi e ha generato una fase di elevata correlazione positiva tra azioni e obbligazioni che sta ora rientrando. Quanto accaduto è comparabile, per intensità e rapidità del movimento, con quanto osservato nel corso dello scorso autunno o, addirittura, durante il “Taper Tantrum” del 2013.

Banche centrali tirano u sospiro di sollievo

La ripresa dei mercati finanziari è da collegare alle comunicazioni delle Banche Centrali e ai dati macro. I banchieri centrali sembrano soddisfatti dal livello di normalizzazione dell’attività economica e dal rapido rientro dell’inflazione, soprattutto in Europa, e stanno iniziando a dare maggiore rilevanza alle condizioni finanziarie. Nelle ultime settimane i dati macroeconomici hanno cominciato a segnalare, anche negli Stati Uniti, un rallentamento dell’attività manifatturiera e della domanda sul fronte dei consumi. I mercati, come sempre, hanno anticipato il ciclo dei tagli dei tassi di interesse sia in Europa che negli Stati Uniti; scommettendo, in sostanza, contro il paradigma dell’higher for longer, traendo conforto da dati inflazionistici deboli. A nostro avviso – afferma Santin – tale atteggiamento sembra nel complesso giusto ma tatticamente eccessivo per la profondità dell’allentamento incorporato.

E allora come comporre il portafoglio?

Secondo l’analista i portafogli debbano avere, nel 2024, più rischio duration rispetto a quanto successo nel 2023, soprattutto alla luce di una crescita negli Stati Uniti e in Europa prevista sotto il potenziale, in particolare nella prima parte dell’anno. I mercati azionari dipenderanno in larga parte dall’evoluzione degli utili societari, che secondo le stime degli analisti dovrebbero crescere di oltre 10 punti percentuali. Un’attesa che l’esperto di Pictet giudica “ottimistica” in assenza di una nuova accelerazione del ciclo.

La conclusione della fase di repressione finanziaria ci consegna una nuova asset class: il mondo obbligazionario, uscito da più di un decennio di tassi a zero, o addirittura negativi, torna ad essere un elemento nuovamente cruciale per costruire e diversificare i portafogli degli investitori. Non appena le correlazioni saranno tornate un po’ più normali, gli investimenti diversificati, quali le strategie multi-asset, torneranno ad avere maggiore continuità. Per questo motivo crediamo che il 2024, con il rientro definitivo dell’inflazione nei Paesi sviluppati, potrà fornire il contesto adeguato.