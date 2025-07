Mercati finanziari: attenzione ai segnali di surriscaldamento

I mercati finanziari stanno attraversando un periodo di grande attenzione, con l’azionario che si mostra generalmente orientato al rialzo. Tuttavia, il settore statunitense presenta segnali di un possibile surriscaldamento, considerando che Wall Street ha recentemente raggiunto nuovi massimi storici.

Questa settimana è cruciale per diversi motivi: le trattative sui dazi USA stanno per scadere, si svolgerà la riunione della Federal Reserve, e sono attesi i dati economici sul secondo trimestre sia dagli Stati Uniti che dall’Eurozona. Questi eventi potrebbero avere un impatto significativo sull’andamento dei mercati nei prossimi mesi. Malgrado le aspettative di ulteriori rialzi, emergono dettagli preoccupanti.

In primis, le trimestrali delle aziende americane hanno generato reazioni miste, con investitori non entusiasti nonostante risultati positivi, forse a causa delle valutazioni elevate delle azioni. In secondo luogo, il ritorno delle Meme Stock indica una significativa partecipazione di retail trader, il che solleva interrogativi sulla sostenibilità della crescita dei mercati.

Un altro aspetto cruciale è rappresentato dal premio per il rischio sugli investimenti in azioni. La differenza tra gli utili attesi dello S&P 500 e i rendimenti dei Treasury a dieci anni è attualmente molto ridotta, una situazione che non si vedeva dal 2002. Questo suggerisce che le elevazioni recenti delle valutazioni potrebbero non essere giustificate.

Nel settore obbligazionario, si osserva un trend rialzista, soprattutto per i corporate bond. Tuttavia, gli investimenti a lungo termine rimangono sotto scrutinio. Le materie prime mostrano un andamento laterale, con un recente recupero dei metalli industriali, ma i metalli preziosi continuano a mantenere buone valutazioni nel lungo periodo.