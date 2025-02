Mercati Europei Variabili, Milano in Buona Condizione

Le borse europee chiudono in modo contrastato. Milano segna un incremento del +0,45% per la quarta settimana consecutiva, totalizzando una crescita superiore al 12% dall’inizio dell’anno. Parigi registra un aumento dello +0,39%, mentre Londra e Francoforte sono sotto la parità, con quest’ultima a -0,12%, in attesa delle elezioni politiche di domenica. A metà seduta, Wall Street mostra segni di debolezza.

A Piazza Affari, Campari beneficia di indiscrezioni sulla riduzione di circa 500 posti di lavoro, segnando un aumento del +6,2%. Poste italiane guadagna il +2,64% in concomitanza con la pubblicazione dei conti, mentre Mfe avanza del +4,3% grazie all’ipotesi di offerta per Prosieben. Mps registra un rialzo del +2,16%. Al contrario, Recordati è in calo, cedendo oltre l’1%.

Si è concluso il collocamento del Btp Più, che ha raccolto quasi 15 miliardi di euro. I tassi cedolari definitivi sono stati revisionati al rialzo: 2,85% per i primi quattro anni e 3,70% per i successivi quattro. Lo spread rispetto ai bund tedeschi si porta a 109 punti base, mentre il rendimento del decennale scende al 3,55%. Anche il prezzo del petrolio Brent è in calo, attestandosi a 75,6 dollari al barile.