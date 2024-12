Mercati Europei Sottotono, Wall Street in Direzioni Contrapposte

Apertura contrastata a Wall Street, influenzata dalle indecisioni e dai malumori legati alle recenti scelte della Federal Reserve, che hanno reso cauti gli investitori per il 2025. Nonostante ciò, nel fine settimana è stato evitato un shutdown, con la Camera e il Senato degli Stati Uniti che hanno approvato una legge di spesa tampone, firmata da Biden. Il Dow Jones ha registrato una flessione di oltre mezzo punto, mentre il Nasdaq ha mostrato una leggera crescita dello 0,20%. Il titolo Tesla continua a mantenere un trend negativo, subendo una caduta di quasi 4 punti.

Il settore automobilistico rimane sotto i riflettori a livello globale, in seguito all’annuncio dell’inizio delle trattative per una fusione tra Honda e Nissan, notizia che ha avuto un impatto positivo sui mercati asiatici. Anche in Europa, le borse hanno mostrato un andamento tiepido e poco deciso: Milano ha registrato una perdita dello 0,18%, in linea con Francoforte, mentre Parigi è rimasta quasi stabile. Madrid, invece, ha segnato la performance peggiore, con una flessione dello 0,45%.

Le incertezze riguardanti la politica monetaria della Fed continuano a influenzare i mercati, con gli investitori che monitorano attentamente le prossime mosse della banca centrale. La situazione attuale ha portato a una maggiore cautela e a un’attesa di ulteriori sviluppi economici. Il sentiment generale è caratterizzato da nervosismo, mentre alcuni settori, come quello automobilistico, mostrano segni di attività e opportunità di consolidamento.

In conclusione, il mercato si trova in una fase di attesa e valutazione delle implicazioni delle recenti decisioni della Federal Reserve e delle notizie provenienti da settori strategici come l’auto. La combinazione di fattori interni ed esterni continua a suscitare un’oscillazione nei mercati, con gli investitori chiamati a navigare in un contesto di incertezze e opportunità.