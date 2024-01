Mercati europei positivi, Milano inclusa

– In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari, nonostante l’acuirsi delle tensioni in Medioriente, che hanno fatto schizzare il prezzo del petrolio. Nella notte gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno colpito obiettivi militari Houthi nello Yemen, in risposta agli attacchi effettuati ad imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso dal gruppo militante sostenuto dall’Iran. Sostanzialmente stabile l’S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,11%, con l’attenzione rivolta alle indicazioni provenienti dalle trimestrali societarie, con le prime big bancarie che hanno rilasciato in queste ore i propri risultati.

Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,096. L’Oro, in aumento +1,1%, raggiunge 2.051,6 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio Light Sweet Crude Oil che si attesta sui valori della vigilia a 73 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,73%.

Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,95%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,64%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell’1,05%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,73%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 32.580 punti.

Il controvalore degli scambi nella seduta del 12/01/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,13 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,26 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Terna +3,59%, Recordati +3,54%, Prysmian +3,44% e Saipem +2,77%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis, che ha chiuso a -0,75%.

Fiacca STMicroelectronics, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fincantieri +8,78%, Pharmanutra +7,80%, Maire Tecnimont +3,67% e GVS +3,39%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Industrie De Nora, che ha terminato le contrattazioni a -2,40%.

Discesa modesta per Zignago Vetro, che cede un piccolo -1,15%.