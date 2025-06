Mercati Europei: Milano Giù, Stellantis Brilla Nonostante Dazi

Le Borse europee si concentrano sulle trattative tra Stati Uniti e Cina riguardo ai dazi, senza aspettative di significativi progressi, nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. I principali indici mostrano chiusure contrastanti: Milano termina a -0,63%, Francoforte in negativo, mentre Parigi è leggermente sopra la parità. Londra è l’unica a guadagnare, +0,24%, nonostante dati misti sul mercato del lavoro britannico, caratterizzati da un rallentamento dei salari e da un aumento della disoccupazione al 4,7%.

A Piazza Affari, i titoli petroliferi beneficiano della ripresa del prezzo del greggio, ma Stellantis si distingue con un +4,97%, grazie all’annuncio di un piano di riorganizzazione che prevede oltre 600 uscite volontarie negli stabilimenti italiani. Al contrario, il settore bancario registra un netto calo, influenzato dalle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, che critica l’approccio di Unicredit nel caso Commerzbank.

A Wall Street, la seduta è incerta, con il Dow Jones leggermente positivo e il Nasdaq in lieve calo. In attesa, gli investitori guardano al dato sull’inflazione di maggio negli Stati Uniti, in pubblicazione domani.

