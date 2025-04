Mercati Europei in Risalita: L’Euro Raggiunge Nuovamente 1.10 sul Dollaro

I listini europei continuano a mostrare un forte slancio dopo l’euforia iniziale della seduta. Milano, in particolare, segna un incremento notevole, con un +6,95%, dopo una partenza in cui oltre 20 dei 30 titoli del Ftse MIB non riuscivano a trovare prezzo a causa del forte rialzo. Anche le borse di Parigi e Francoforte registrano aumenti di quasi il 6%, mentre Londra segna un +4,7%. A Piazza Affari, i settori bancario e dei servizi finanziari, precedentemente penalizzati, recuperano terreno, insieme a titoli industriali come quelli nel settore dell’impiantistica per l’energia, tra cui Interpump e Prysmian, e il produttore di microchip StMicroelectronics, fornitore di importanti aziende high tech americane, tra cui Apple.

Per quanto riguarda i titoli di Stato, lo spread registra una leggera risalita rispetto all’apertura, ma rimane in calo rispetto al giorno precedente, attestandosi a 120 punti base; il rendimento del decennale italiano è al 3,85%. I mercati valutari mostrano una volatilità notevole, con il dollaro che, dopo aver recuperato, torna a scendere nei confronti dell’euro, che supera nuovamente quota 1,10. Questo movimento è sintomo di una preoccupazione persistente per il sistema finanziario americano, evidenziata dai futures sull’apertura di Wall Street, tutti in rosso.