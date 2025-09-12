Mercati Europei in Ripresa Sotto il Segno dell’Inflazione USA

I mercati azionari europei si preparano a un’apertura positiva, grazie ai dati recenti sull’inflazione statunitense che hanno rispettato le aspettative. Questo scenario ha accresciuto la fiducia in un possibile abbassamento dei tassi da parte della Federal Reserve nella prossima riunione.

Gli investitori hanno preso atto della decisione della Banca Centrale Europea di mantenere il tasso di riferimento al 2% per la seconda volta consecutiva. La presidente Christine Lagarde ha sottolineato la solidità della Banca, evidenziando un miglioramento nel bilanciamento dei rischi economici nell’area euro.

In Germania, l’inflazione annuale al consumo è aumentata al 2,2%, il più alto in cinque mesi, rispetto al 2,0% di luglio. In Italia, il Mib ha chiuso in rialzo dell’0,9%, raggiungendo i 42.432,42 punti. Altri indici come il Mid-Cap e lo Small-Cap hanno mostrato aumenti dello 0,9% e dell’1,8% rispettivamente.

A Piazza Affari, Buzzi e Stellantis hanno registrato i guadagni più significativi con un aumento del 6,7% e 9,2%. Blackrock, diventato il maggiore investitore in Banca Monte dei Paschi di Siena con una quota del 5,011%, ha approfittato di un’offerta su Mediobanca. Il titolo di MPS è cresciuto del 2,1%, così come Mediobanca.

Crédit Agricole sta trattando con Banco BPM per la possibile reintroduzione del direttore generale. Nel settore green, Eni ha comunicato un finanziamento di circa 370 milioni di euro per progetti sostenibili, pur chiudendo in rosso dello 0,2%.

Sul Mid-Cap, Anima Holding ha riportato una raccolta netta positiva di 325 milioni di euro, mentre Sesa ha confermato la crescita organica, guadagnando l’11%. A livello internazionale, i principali indici statunitensi e asiatici hanno mostrato tendenze positive.

Oggi si attendono dati economici significativi dall’Italia e dal Regno Unito, con particolare attenzione al tasso di disoccupazione e alle aspettative inflazionistiche.