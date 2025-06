Mercati Europei in Ripresa: Focus su Trump e Dati Economici

I mercati europei mostrano un andamento positivo, includendo anche Piazza Affari. La spinta arriva dalla notizia che Donald Trump ha firmato un accordo commerciale con la Cina, che ha oscurato il calo del 9,1% dei profitti industriali cinesi registrato a maggio. In Giappone, l’inflazione ha rallentato per la prima volta in quattro mesi.

In Europa, i dati di giugno evidenziano una crescita dell’inflazione superiore alle attese in Francia (+0,9%) e Spagna (+2,2%). In Francia, i consumi delle famiglie sono cresciuti solo dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre in Spagna le vendite al dettaglio sono aumentate del 4,8% su base annua.

Negli Stati Uniti, si attendo oggi i dati PCE di maggio, dopo i segnali di moderazione nella crescita dei prezzi e dei consumi reali. Saranno anche resi noti i dati sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan. Funzionari della Fed hanno condiviso le loro opinioni: Mary Daly ha suggerito che i dazi potrebbero non causare un aumento duraturo dell’inflazione, mentre altre voci indicano cautela sui tempi di eventuali riduzioni dei tassi.

L’Euro si mantiene stabile rispetto al Dollaro USA, mentre il prezzo dell’oro è sceso a 3.289,6 dollari per oncia, con una flessione dell’1,17%. Al contrario, il petrolio sta guadagnando valore (+0,76%).

A Piazza Affari, il FTSE MIB ha raggiunto i 39.521 punti, con un incremento generalizzato. Tra i titoli in evidenza, Prysmian (+3,11%) e Iveco (+2,85%) mostrano buone performance, mentre Leonardo e Banca MPS subiscono perdite. Nel segmento delle medie capitalizzazioni, Alerion Clean Power si distingue con un aumento del 6,50%.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.borsaitaliana.it