Mercati Europei in Ribasso: Dollaro e Petrolio in Calo

Le perdite nelle Borse europee si ampliano in chiusura, in seguito alle reazioni riguardanti i ‘dazi reciproci’ imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni. Milano segna un -3,60% mentre Parigi perde oltre il 3,3% e Francoforte chiude a -3,01%. Londra è meno penalizzata, con un -1,72%, probabilmente grazie a tariffe meno onerose per le esportazioni britanniche verso gli Stati Uniti. Tra i titoli azionari, il più colpito è Tenaris, specializzato in tubi e servizi per l’industria estrattiva, che perde il 9,85% delle sue quotazioni; seguono StMicroelectronics con un -8,32% e Saipem che scende del 9,02%. Anche Wall Street registra reazioni fortemente negative: il Dow Jones crolla quasi del 3,5%, mentre il Nasdaq perde oltre il 5%, in un contesto di preoccupazione per possibili rappresaglie dell’Unione Europea nei confronti delle grandi aziende tecnologiche americane. Nel mercato dei cambi, il dollaro scivola di quasi il 2% rispetto al giorno precedente, arrivando a 1,1065 e toccando anche 1,11 durante la seduta. Di rilievo anche il calo nel prezzo del petrolio, con il Brent europeo che scende sotto la soglia dei 70 dollari al barile. Questi eventi evidenziano l’importanza delle relazioni commerciali globali e come le politiche tariffarie possano influenzare significativamente i mercati finanziari.