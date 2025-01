Mercati europei in crescita: Rimbalzo per banche e utilities a Milano

Le Borse europee chiudono tutte in positivo, accelerando dopo le dichiarazioni di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, nonostante la conferma dei dazi sui prodotti europei. Milano, dopo tre sedute negative, termina a +0,72%, grazie al rimbalzo di banche e utilities, con Unicredit (+2,53%) e Snam (+2,13%) tra i migliori del listino. Prysmian continua a brillare, con un aumento dell’1,33% che la porta al massimo storico. Anche Francoforte e Parigi registrano movimenti positivi, mentre Londra mostra un approccio più cauto. Negli Stati Uniti, Wall Street presenta tendenze contrastanti, con il Dow Jones in territorio positivo e il Nasdaq in lieve calo. L’attenzione degli investitori è rivolta verso la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi, attesa per la settimana prossima; tuttavia, le previsioni suggeriscono che non ci saranno ulteriori riduzioni, dato il contesto incerto riguardo al calo dell’inflazione e la stabilità del mercato del lavoro. Nel mercato delle materie prime, il prezzo del petrolio continua a scendere, con il Brent che si attesta intorno ai 78,50 dollari al barile. Al contrario, il prezzo del gas registra un aumento, superando nella giornata i 50 euro al megawattora per poi ritornare sui 49,150 euro.