Mercati europei in crescita nonostante le minacce di Trump

Le dinamiche economiche europee continuano a essere influenzate da tensioni geopolitiche e politiche commerciali. Recentemente, l’indice europeo Stoxx 600 ha registrato un incremento dello 0,5%, sostenuto dalla buona performance dei settori tecnologico ed energetico, nonostante la minaccia di dazi al 35% da parte di Trump se l’Europa non rispetterà gli investimenti promessi.

Le principali borse europee hanno mostrato segni positivi, con Francoforte in aumento dello 0,78%, Parigi dello 0,24% e Milano dello 0,25%, seguite dall’apertura favorevole di Wall Street.

Lo spread tra Btp e Bund si è attestato su livelli minimi, rimanendo sotto gli 80 punti. Anche il rendimento del decennale italiano ha visto un appiattimento, scendendo al 3,43%.

Nel settore delle materie prime, il prezzo del gas ha subito una leggera flessione dello 0,3%, mantenendosi oltre i 34 euro per megawattora. Al contrario, il petrolio ha registrato un calo significativo: il WTI ha perso l’1,43%, scendendo a 65,3 dollari al barile, mentre il Brent ha visto un decremento dell’1%, raggiungendo i 68 dollari al barile. Questo ribasso è stato influenzato dalle dichiarazioni di Trump riguardo a possibili sanzioni all’India per l’acquisto di petrolio russo e alla sua affermazione che una diminuzione dei prezzi dell’energia potrebbe influenzare il conflitto in Ucraina.

Infine, sul fronte valutario, l’euro si presenta debole nei confronti del dollaro, scambiandosi a 1,1549.