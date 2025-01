Mercati Europei in Crescita Cautelosa, Impennata del Prezzo del Petrolio

Le Borse europee mostrano una leggera e cauta accelerazione a metà seduta, con Milano che segna un incremento dello 0,17% e Francoforte che si attesta come la migliore con un aumento dello 0,36%. Tra i vari settori, l’energia risulta il più performante, con un indice che si avvicina al +1%. Questo andamento è sostenuto da un significativo aumento del prezzo del petrolio, che ha registrato un incremento di quasi il 3,5%, superando i 79,5 dollari al barile. I segnali di aumento della domanda si confermano, in particolare negli Stati Uniti, dove per la settima settimana consecutiva si registrano cali nelle scorte di greggio. Al contrario, il prezzo del gas è in discesa, attestandosi a 43,78 euro per megawattora, lontano dalla soglia psicologica dei 50 euro, superata la settimana precedente.