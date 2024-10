Mercati Europei in Crescita: Aspettativa per i Risultati delle ‘Sette Giganti’

Le Borse asiatiche mostrano andamenti contrastanti: Mumbai e Shanghai registrano un calo di quasi l’1%, mentre Tokyo cresce di circa lo 0,60% in vista del meeting della Bank of Japan. Gli operatori si aspettano che la Banca centrale giapponese non apporti nuovi aumenti ai tassi d’interesse, considerando che la fase di restrizione monetaria in Giappone è iniziata solo quest’anno, in netto ritardo rispetto ad altre economie avanzate. Anche la Borsa di Hong Kong è in leggero rialzo, sostenuta dai titoli tecnologici, che sono in fermento in attesa dei risultati trimestrali di cinque delle sette principali aziende del settore web americano. Questa sera, dopo la chiusura di Wall Street, sarà Alphabet, la casa madre di Google, a dare inizio alla pubblicazione dei risultati. Domani toccherà a Meta e Microsoft, seguiti giovedì da Apple e Amazon.