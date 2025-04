Mercati Europei in Contrasto: Piazza Affari Sostenuta dalle Banche

Le Borse europee chiudono in accelerazione ma con andamenti contrastati, in attesa di possibili annunci sui dazi da parte di Donald Trump, nel giorno che segna i suoi primi cento giorni alla Casa Bianca. Milano si distingue come la migliore, con un rialzo dell’1,09%. Positive anche Londra e Francoforte, mentre Parigi e Madrid mostrano debolezza, con Madrid che chiude a -0,7% dopo un maxi blackout le cui cause restano da chiarire.

A Piazza Affari, il focus è sulle banche, con tutti i titoli coinvolti nelle operazioni del “risiko” in terreno positivo. In particolare, Mediobanca guadagna il 5,3% e Banca Monte Paschi il 3,8%. Gli operatori apprezzano il dinamismo di queste operazioni straordinarie e le possibilità di nuovi rilanci.

Wall Street resta contrastata, con un cauto rialzo dell’indice Dow Jones e il Nasdaq che mostra un leggero calo, in attesa dei risultati trimestrali delle grandi aziende tecnologiche. C’è nervosismo anche per il prezzo del petrolio, che oggi scende di quasi il 2%; il Brent europeo si assesta poco sopra i 63 dollari e mezzo al barile.