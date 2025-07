Mercati europei in calo tra incertezze e risultati deludenti

L’andamento dei mercati azionari europei si presenta variegato, con fattori interni ed esterni che influenzano le performance. In particolare, i trader sono focalizzati sui risultati finanziari delle aziende e sui negoziati commerciali in corso.

L’indice paneuropeo STOXX 600 ha registrato una flessione dello 0,19%, raggiungendo 544,01 punti intorno alle 11:55 italiane. Mentre il DAX tedesco ha mostrato un guadagno dello 0,17%, l’IBEX spagnolo è aumentato dello 0,57%. Anche il FTSE 100 britannico ha chiuso in rialzo dello 0,13%, mentre il CAC 40 francese si è mantenuto stabile.

ASML ha subito un calo significativo, scendendo del 7,7%, avviandosi verso il maggior ribasso giornaliero in nove mesi. La società, leader mondiale nella produzione di attrezzature per chip, ha espresso preoccupazioni riguardo alla propria crescita futura, nonostante abbia registrato ordini superiori alle attese nel secondo trimestre. Questo ha influenzato negativamente il settore tecnologico, che ha perso l’1,3%, con produttori come BE SEMICONDUCTOR e ASMI in ribasso del 2,8% e 4%, rispettivamente.

Nel contesto globale, le dichiarazioni sull’aumento dei dazi da parte delle autorità statunitensi hanno creato un clima d’incertezza per le aziende europee. Le stime recenti sugli utili delle imprese europee hanno evidenziato un’inflessione nelle prospettive di crescita. In attesa di dati sui prezzi alla produzione attesi negli Stati Uniti, gli investitori guardano con attenzione le trattative commerciali tra Stati Uniti ed Europa, mentre quest’ultima si sta preparando a eventuali contromisure.

Il settore automobilistico ha registrato un calo dell’1,3%. RENAULT ha visto il proprio titolo scendere del 17% dopo un abbassamento delle previsioni sui margini operativi e la nomina di un nuovo CEO ad interim. Anche STELLANTIS ha subito una perdita del 3,8% a causa dell’interruzione di progetti relativi ai veicoli a idrogeno.