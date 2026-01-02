Mercati europei in calo, oro e argento in rialzo

Le borse europee sono attese in calo nel primo giorno di contrattazione, con il futures sull’Eurostoxx50 che perde lo 0,48%. I mercati di Giappone e Cina sono ancora chiusi per festività, mentre le altre borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rialzo, con l’indice Kospi della Corea del Sud che sale del 2,2% e l’indice Hang Seng di Hong Kong che guadagna il 2,5%. L’appetito per il rischio è sostenuto dalla forza dei titoli tecnologici, in particolare dei produttori di semiconduttori.

L’indice Kospi è stato tra i mercati principali con le migliori performance a livello mondiale, con un aumento di oltre il 75% sostenuto dalla forte domanda di semiconduttori utilizzati nell’intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni. I forti guadagni dei titoli tecnologici statunitensi a fine dicembre hanno contribuito a migliorare il sentiment in tutta l’Asia.

L’euro è sopra 1,1743 dollari in attesa del Pmi manifatturiero finale dell’Eurozona. Il dollaro resta sulla difensiva nei confronti dell’euro, con gli operatori che scontano solo il 15% di possibilità che la Fed allenti i tassi a gennaio. La questione dell’indipendenza della Fed resta in primo piano, con i nomi che sono stati fatti per succedere al presidente Jerome Powell che sembrano corrispondere al desiderio del presidente statunitense Donald Trump di influenzare la Fed.

Il prezzo dell’oro sale ancora dopo aver chiuso l’anno precedente con un guadagno record di oltre il 60%, poiché l’indebolimento del dollaro e le aspettative di tassi di interesse più bassi hanno ravvivato la domanda di metallo prezioso. Anche le tensioni geopolitiche hanno svolto un ruolo chiave nel sostenere il prezzo del metallo giallo. Il prezzo dell’argento sale del 3% a 73,30 dollari l’oncia, dopo i forti guadagni dell’anno precedente, e il platino del 2,5% a 2.102,3 dollari l’oncia.

I prezzi del petrolio sono in lieve rialzo nel primo giorno di contrattazioni, dopo aver segnato la maggior perdita annua dal 2020. Le preoccupazioni per l’eccesso di offerta e i dazi hanno superato i rischi geopolitici, mentre i droni ucraini hanno preso di mira impianti petroliferi russi e un blocco statunitense ha messo sotto pressione le esportazioni del Venezuela.

Sul listino italiano, attenzione a Pirelli, visto che i soci italiani e cinesi hanno avviato trattative finalizzate a rendere la società conforme alle normative e a rafforzare la sua competitività. Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita e un altro contratto da 425 milioni di dollari per continuare lo sviluppo del più grande giacimento di gas naturale offshore della Turchia. Stellantis ha rilanciato sul mercato americano il pickup Ram Trx con motore V8. Tra le banche, Unicredit ha firmato un accordo con il sindacato bancario Fabi per gestire il turnover del personale, mentre il ceo Andrea Orcel ha usato toni prudenti sulla scalata a Commerzbank. Occhio anche a Banco Bpm e Mps, che hanno comunicato di aver convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie.