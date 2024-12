Mercati Europei in Calo, Focus sul Settore Auto a Tokyo

Avvio negativo per le Borse europee nell’ultima seduta prima della pausa natalizia, con Milano che segna un -0,31%, in linea con i cali registrati dagli altri principali listini. In contrasto, le Borse asiatiche mostrano segnali positivi, eccetto Shanghai. Taipei si distingue guadagnando oltre il 2,5%, grazie a voci secondo cui la multinazionale americana NVidia avrebbe scelto Taiwan come sede per una nuova grande fabbrica di chip. Anche Tokyo registra un incremento del 1,18%, trainato dal settore automobilistico, in seguito all’avvio di trattative tra Honda e Nissan per una possibile fusione. Questa notizia ha avuto un impatto positivo sui mercati: il titolo Nissan sale di oltre l’1%, Honda guadagna oltre il 3% e Mitsubishi, che potrebbe essere coinvolta nella fusione, segna un incremento del 5,2%.

Nel frattempo, continua il lento recupero dell’euro nei confronti del dollaro, iniziato la settimana precedente dopo le dichiarazioni della Federal Reserve, che indicavano un possibile rallentamento nel taglio dei tassi a partire dal 2025. Questa mattina, la moneta unica è ancora sopra quota 1,04.