Mercati Europei: Apertura Debole, Petrolio in Forte Rialzo

Dopo i massimi di ieri a Francoforte e Madrid, le borse europee hanno aperto debolmente. Milano e Madrid si attestano sopra la parità con un incremento dello 0,2%, mentre Londra, Francoforte e Parigi mostrano un calo dello 0,3%.

Le preoccupazioni per le relazioni tese tra Stati Uniti e Cina hanno limitato i guadagni in Asia. La Banca Popolare di Pechino ha ridotto ulteriormente i tassi sui prestiti, cercando di supportare l’economia, ma le limitazioni americane sui chip potrebbero complicare la tregua commerciale. Di conseguenza, Shanghai e Hong Kong registrano rialzi modesti, rispettivamente dello 0,21% e dello 0,48%.

A Tokyo, invece, si segnala un calo dello 0,5%, influenzato dai recenti dati sulla bilancia commerciale, che mostrano un impatto negativo dei dazi con esportazioni in crescita inferiore alle attese.

Inoltre, si nota un forte incremento dei prezzi del petrolio, guidato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare per il rischio di un attacco israeliano all’Iran, che potrebbe comprometterne le forniture. Il prezzo del Brent ha raggiunto i 66 dollari al barile, mentre il Wti americano è a 62,7 dollari.

Fonte: www.rainews.it