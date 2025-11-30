Mercati emergenti: ciclo di crescita in atto

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per i mercati emergenti, che hanno riconquistato l’attenzione degli investitori istituzionali grazie a fondamentali in miglioramento, valutazioni attraenti e un contesto macroeconomico più favorevole. La domanda cruciale è se questo movimento rappresenti un rimbalzo tattico o l’inizio di un ciclo più strutturale.

A fine ottobre 2025, l’indice MSCI Emerging Markets ha registrato una performance del 20% in euro, sovraperformando per la prima volta in cinque anni l’MSCI World. Il divario di crescita tra economie avanzate ed emergenti resta significativo, con il FMI che stima un Pil emergente vicino al 4%, più del doppio rispetto ai paesi sviluppati. La crescita attesa degli utili dell’MSCI EM nel triennio 2024-2026 è di quasi il 28%.

La Cina è una delle storie più interessanti, con un governo che ha optato per una “normalizzazione controllata” puntando su riforme strutturali e sostegno selettivo ai settori strategici. La deflazione rimane un tema centrale, ma la situazione sta migliorando. La Banca Popolare Cinese ha ampi margini di manovra per una politica monetaria accomodante e gli analisti prevedono ulteriori tagli dei tassi e riduzioni dei coefficienti di riserva.

La Corea del Sud è tornata al centro dell’attenzione come uno dei mercati più interessanti dell’Asia, con l’azionario coreano che mostra segnali di forza sostenuto da fattori ciclici e strutturali. Il posizionamento nel ciclo dei semiconduttori è cruciale, con l’industria coreana che ha ritrovato slancio grazie alla domanda legata all’AI generativa.

In America Latina, il Brasile si prepara a un anno cruciale, con elezioni che rappresenteranno un test per la politica economica. Il paese parte da basi solide, con inflazione sotto controllo, bilancio primario quasi in pareggio e un ciclo di tagli dei tassi che potrebbe stimolare credito e investimenti. L’azionario brasiliano resta tra i più convenienti, con valutazioni intorno a 7 volte gli utili e dividend yield oltre l’8%.

Il Giappone vive una fase di maturazione strutturale, con solidità dei fondamentali e miglioramento della governance che sostengono un re-rating sostenibile dell’equity domestico. La crescita stimata degli utili è del +3,2% nel FY25 e del +14,3% nel FY26, spinta da risultati aziendali migliori del previsto e dal deprezzamento dello yen. La corporate Japan ha compiuto progressi notevoli, con buyback e tender offer record che riflettono una crescente attenzione alla creazione di valore per gli azionisti.