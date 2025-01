Mercati Deboli: Inizia un Piano Europeo per l’Automobile

I mercati sono decisamente cauti in attesa delle decisioni della Bce e con numerose trimestrali in arrivo. Milano si attesta poco sopra la parità, mentre Francoforte e Madrid risultano le migliori piazze. A Milano, il titolo che guadagna di più è Prysmian, con un aumento del 2,7%. Generali registra un incremento dello 0,5% dopo aver presentato un piano 2025-2027 che prevede dividendi per 7 miliardi. In forte calo Stm, che segna un -7,4% a causa di previsioni deludenti per il trimestre corrente e dell’assenza di una guida per l’anno. In tutta Europa, i titoli del settore automobilistico sono in rialzo, sostenuti dall’annuncio di un piano europeo da parte di Ursula Von Der Leyen nel mercato dell’auto. Per quanto riguarda la Bce, si prevede un taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto, dopo che la Fed ha mantenuto i tassi fermi nella serata precedente. Tuttavia, persiste un problema legato ai prezzi, con l’inflazione in Europa che a dicembre si è attestata al 2,4%. Infine, il settore del gas continua la sua fase rialzista, raggiungendo i 52 euro per megawattora.