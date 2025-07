Mercati asiatici in calo: svolta incerta per l’Europa

I mercati asiatici hanno iniziato la giornata del 25 luglio con segnali di stagnazione dopo un periodo di notevoli guadagni. L’indice Nikkei 225 ha mostrato una diminuzione dell’0,89% a causa di realizzazioni di profitto, mentre l’Australia ha registrato un calo dello 0,45% con l’S&P/ASX 200. Anche le borse cinesi hanno chiuso in negativo, con Shanghai in calo dello 0,28% e il Shenzhen Component dello 0,29%. Tra le eccezioni, Taiwan ha visto una crescita dell’1,44% e Seul ha guadagnato lo 0,27%. In India, il Nifty 50 e il BSE Sensex hanno perso rispettivamente lo 0,84% e lo 0,67%.

La pausa nei mercati arriva dopo un periodo di ottimismo sostenuto da dati trimestrali incoraggianti dagli USA e da segnali positivi sul commercio internazionale. Gli investitori mantengono ora alta l’attenzione sulle decisioni future delle banche centrali e sull’andamento della situazione politica negli Stati Uniti.

Sul piano valutario, il dollaro statunitense si rafforza nei confronti di valute asiatiche, mentre la rupia indiana si trova in difficoltà. Si prevede che possa oscillare tra 86,70 e 86,80 rispetto al dollaro, influenzata da deflussi e incertezze fiscali.

Nel settore delle materie prime, l’oro resta stabile attorno a 3.368 dollari l’oncia, mentre il petrolio mostra segnali di recupero, con il WTI in lieve aumento a 66,18 dollari al barile, favorito da prospettive di crescita della domanda in Asia.

Per quanto riguarda i mercati europei, i futures mostrano tendenze positive con una crescita attesa dell’1,3% sull’Euro Stoxx 50 e sul DAX tedesco, supportati dalle aspettative sui risultati aziendali. L’attenzione al mercato obbligazionario rimane alta, con potenziali sorprese nei rendimenti a lungo termine.