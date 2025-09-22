Mercati asiatici e sfide per l’IT indiano dopo le politiche USA

Le borse asiatiche hanno registrato piccoli aumenti e il dollaro è rimasto stabile, mentre gli investitori valutano la direzione della politica monetaria negli Stati Uniti dopo il recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il sentiment degli investitori è influenzato anche dalla decisione del presidente Trump di restringere i visti di lavoro.

L’attenzione è rivolta alle azioni indiane e del settore tecnologico, poiché l’amministrazione Trump ha proposto un costo di 100.000 dollari all’anno per ogni nuovo visto H-1B. Questa misura rappresenta un forte colpo per il settore tecnologico, che dipende da professionisti altamente qualificati provenienti da India e Cina.

Nei primi scambi, i futures sulle azioni statunitensi hanno mostrato un leggero calo, con un ribasso dello 0,1% per i futures S&P. L’indice MSCI per i titoli Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è salito dello 0,09%. A Tokyo, il Nikkei ha guadagnato l’1% dopo il ribasso precedente.

Il settore IT indiano, che vale 283 miliardi di dollari e ottiene oltre la metà dei suoi ricavi dagli Stati Uniti, è vulnerabile a conseguenze negative a causa delle tensioni crescenti tra India e Stati Uniti. Inoltre, Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni dall’India, ora al 50%, anche per via degli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi.

Gli investitori seguono con attenzione la politica monetaria statunitense, con in programma interventi di policymaker e la pubblicazione di dati sull’inflazione. Si prevede un aumento mensile dello 0,2% del core PCE price index, mantenendo il tasso annuo al 2,9%.

Il dollaro si mantiene su un trend rialzista, con l’indice del dollaro a 97,716. I mercati sono in attesa di un aumento dei rendimenti dei Treasury e di un possibile rialzo dei tassi dalla banca centrale giapponese, mossa che potrebbe influenzare negativamente azioni e obbligazioni giapponesi.

I prezzi del petrolio hanno registrato un lieve incremento, con i futures sul Brent saliti dello 0,3%. Anche i prezzi dell’oro hanno mostrato un aumento, attestandosi a 3.692,79 dollari l’oncia.