21.1 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Economia

Mercati asiatici e sfide per l’IT indiano dopo le politiche USA

Da StraNotizie
Mercati asiatici e sfide per l’IT indiano dopo le politiche USA

Le borse asiatiche hanno registrato piccoli aumenti e il dollaro è rimasto stabile, mentre gli investitori valutano la direzione della politica monetaria negli Stati Uniti dopo il recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il sentiment degli investitori è influenzato anche dalla decisione del presidente Trump di restringere i visti di lavoro.

L’attenzione è rivolta alle azioni indiane e del settore tecnologico, poiché l’amministrazione Trump ha proposto un costo di 100.000 dollari all’anno per ogni nuovo visto H-1B. Questa misura rappresenta un forte colpo per il settore tecnologico, che dipende da professionisti altamente qualificati provenienti da India e Cina.

Nei primi scambi, i futures sulle azioni statunitensi hanno mostrato un leggero calo, con un ribasso dello 0,1% per i futures S&P. L’indice MSCI per i titoli Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è salito dello 0,09%. A Tokyo, il Nikkei ha guadagnato l’1% dopo il ribasso precedente.

Il settore IT indiano, che vale 283 miliardi di dollari e ottiene oltre la metà dei suoi ricavi dagli Stati Uniti, è vulnerabile a conseguenze negative a causa delle tensioni crescenti tra India e Stati Uniti. Inoltre, Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni dall’India, ora al 50%, anche per via degli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi.

Gli investitori seguono con attenzione la politica monetaria statunitense, con in programma interventi di policymaker e la pubblicazione di dati sull’inflazione. Si prevede un aumento mensile dello 0,2% del core PCE price index, mantenendo il tasso annuo al 2,9%.

Il dollaro si mantiene su un trend rialzista, con l’indice del dollaro a 97,716. I mercati sono in attesa di un aumento dei rendimenti dei Treasury e di un possibile rialzo dei tassi dalla banca centrale giapponese, mossa che potrebbe influenzare negativamente azioni e obbligazioni giapponesi.

I prezzi del petrolio hanno registrato un lieve incremento, con i futures sul Brent saliti dello 0,3%. Anche i prezzi dell’oro hanno mostrato un aumento, attestandosi a 3.692,79 dollari l’oncia.

Articolo precedente
Le Quattro Giornate di Napoli: Rivolta contro i Nazisti
Articolo successivo
Belgrado: La Grande Dimostrazione di Forza dell’Esercito Serbo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.