Mercanti di Liquore a Torino

La storica formazione dei Mercanti di Liquore si esibirà nel cuore della nightlife torinese per una data carica di significato e adrenalina. Il 16 gennaio 2026, il palco del Capodoglio ospiterà la band guidata da Lorenzo Monguzzi per la presentazione dal vivo di “Non ci troverete mai”, il nuovo album di inediti che segna una nuova fase per il gruppo.

Il nuovo lavoro dei Mercanti di Liquore è una dichiarazione di intenti sin dal titolo. Le dieci tracce del disco spaziano da un combat-folk robusto a sonorità rock latinoamericane, senza dimenticare momenti più intimi e acustici. I testi, come da tradizione per la band, non fanno sconti e rivendicano con forza un’identità precisa e un lato del mondo in cui schierarsi.

Con quasi trent’anni di attività, i Mercanti di Liquore portano con sé un bagaglio culturale unico. Nati sotto l’influenza di Fabrizio De André, sono celebri per la lunga e proficua collaborazione con Marco Paolini, con il quale hanno condiviso studio e palcoscenico per anni. Dopo il progetto corale per Emergency, la band è tornata con una formazione rinnovata e lo spirito indomito di sempre.

Il concerto al Capodoglio promette di essere una celebrazione della musica “sincera”, in un ambiente accogliente dove il dress code è semplicemente: “Venite come siete”.

– Quando: Venerdì 16 gennaio 2026

– Apertura porte: ore 21:00 | Inizio live: ore 22:00

– Dove: Capodoglio, Murazzi del Po, Torino.

– Prezzi:

– Ticket online: 12,00€ + d.p.

– Ticket alla porta: 15,00€.