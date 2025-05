Merano: Zeller difende il suo no alla fascia tricolore

Il gesto della sindaca neoeletta di Merano, Katharina Zeller, ha suscitato polemiche. Durante la cerimonia di passaggio delle consegne con il sindaco uscente Dario Dal Medico, Zeller ha indossato la fascia tricolore, simbolo italiano, ma l’ha subito tolta, poggiandola sul tavolo. Questo atto è stato interpretato come un rifiuto dei simboli nazionali, ma la sindaca ha chiarito che non si trattava di disprezzo.

Zeller, esponente del partito Südtiroler Volkspartei (SVP), ha spiegato che indosserà la fascia con rispetto quando previsto dal protocollo. Ha anche sottolineato che in Alto Adige è consuetudine usare un medaglione con lo stemma municipale come distintivo ufficiale. Ha percepito l’insistenza di Dal Medico come un gesto provocatorio e un segno di sgarbo istituzionale, chiarendo che la fascia tricolore è obbligatoria solo in specifiche occasioni ufficiali.

In un’intervista a Repubblica, Zeller ha affermato di essersi opposta a una provocazione politica e di non aver rifiutato il tricolore. Il suo gesto è comunque stato visto come offensivo da molti, anche se ha descritto l’azione come "istanziativa ma inopportuna", offrendo la disponibilità a scusarsi. La sindaca ha manifestato il desiderio di promuovere un dialogo tra tutte le diverse comunità linguistiche presenti nella regione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it