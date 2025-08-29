Merano e overtourism: la lotta per un turismo sostenibile

I residenti di Merano esprimono forte preoccupazione per l’aumento dei posti letto destinati al turismo, in un contesto di crescente malcontento. Florian Mayr, portavoce comunale, segnala che sono già presenti adesivi contro l’overtourism in città. I Verdi di Merano si oppongono all’incremento di 296 posti letto proposto per il settore ricettivo, temendo che la situazione possa diventare simile a quella di Barcellona, dove i turisti sono stati presi di mira dai residenti esasperati.

Di questi posti, 266 saranno dedicati a strutture ricettive e 30 agli agriturismi, senza includere locatori privati. Inoltre, ci sono 39 posti letti comunali per l’affitto di camere private non commerciali. I Verdi ritengono che nuovi posti letto possano derivare dalla ristrutturazione di immobili nel centro storico e sostengono che esistano ulteriori opportunità in zone turistiche già designate.

Il gruppo politico chiede espressamente di rinunciare all’assegnazione di ulteriori posti e propone di sviluppare un piano turistico sostenibile in collaborazione con i comuni vicini, oltre ad aumentare la tassa di soggiorno. Essi ritengono che queste misure possano rappresentare un forte segnale per una Merano più sostenibile, evitando di attrarre in modo indiscriminato nuovi visitatori.

Mayr avverte che la situazione attuale potrebbe generare un clima di ostilità verso i turisti, simile a quanto accaduto a Barcellona. I Verdi sottolineano l’importanza di regolare i flussi turistici e di reindirizzare i fondi della tassa di soggiorno per affrontare gli effetti negativi del turismo sul territorio.