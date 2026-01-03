11.4 C
Menu vegano del week-end

Menu vegano del week-end

Ogni fine settimana, chef Sonia Maccagnola e la redazione di Vegolosi.it selezionano le ricette che dovreste provare nel week-end. Per il prossimo fine settimana è stato selezionato un menu del tutto vegano, composto da quattro portate.

Il menu prevede come colazione dei muffin di panettone vegano, come primo un gustoso stufato di zucca, batate e fagioli, come secondo del tofu salmonato e per dolce una torta svedese al cardamomo. Per rendere il pasto ancora più speciale, sono attesi i vostri contributi sui social con le foto delle pietanze preparate.

