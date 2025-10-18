Menu vegan per un week-end all’insegna del gusto e salute

Ecco un menu vegano ideale per un fine settimana ricco di coccole culinarie. Ogni weekend, lo chef Sonia Maccagnola e la redazione selezionano ricette che meritano di essere provate. È un’occasione speciale per dedicarsi alla cucina e, soprattutto, per condividere le proprie esperienze sui social.

Per iniziare la giornata, un’ottima proposta sono le ciambelle al mandarino, perfette per una colazione gustosa. Come antipasto, suggeriamo dei muffin salati con feta e uva, un abbinamento sorprendente.

Passando ai primi piatti, il risotto alle patate dolci è un’ottima scelta, richiedendo ingredienti semplici ma ricchi di sapore. Per il secondo, proponiamo un chili di zucca e seitan, un piatto sostanzioso e aromatico.

Infine, non può mancare un dolce per concludere in bellezza: un tortino al cioccolato, semplice e irresistibile.

Aspettiamo le foto dei vostri piatti sui social media. Buon appetito!