Menu settimanale italiano

Menu settimanale italiano

Ecco il menu per la settimana del 24 novembre, pensato per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma non vuole rinunciare alla bontà e genuinità di una pietanza fatta in casa. I piatti proposti sono semplici, gustosi e realizzati con i protagonisti dell’orto stagionale.

Per il pranzo, si possono scegliere piatti come la pasta con i broccoli, cremosa e saporita, o la pasta alla burina, ricetta tipica della tradizione romana. Se si desidera qualcosa di più leggero, si può optare per il riso con la verza o la vellutata di ceci, un grande classico della cucina contadina.

Tra i secondi di terra, si possono scegliere la tagliata di pollo, resa tenera e succulenta dalla marinatura con succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e rosmarino, o il peposo, uno spezzatino cotto nel vino, caratteristico della gastronomia toscana. Per il pesce, si possono provare i tranci di cernia al forno, arricchiti con pomodorini, capperi, olive e sedano a tocchetti, o il salmone in padella, sfumato con una spruzzata di vino e pronto in pochissimi minuti.

Per concludere i pasti, si possono scegliere dessert come la cheesecake ai cachi, variante autunnale colorata e super ghiotta, o gli irresistibili biscottoni ripieni di nocciole, mandorle e marmellata. Questi piatti sono perfetti per risolvere i pranzi in famiglia, i pasti in ufficio e anche le cene più complicate.

