Menu settimanale italiano

Ecco il menu per la settimana del 24 novembre, pensato per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma non vuole rinunciare alla bontà e genuinità di una pietanza fatta in casa. I piatti proposti sono semplici, gustosi e realizzati con i protagonisti dell’orto stagionale.

Per il pranzo, si possono scegliere piatti come la pasta con i broccoli, cremosa e saporita, o la pasta alla burina, ricetta tipica della tradizione romana. Se si desidera qualcosa di più leggero, si può optare per il riso con la verza o la vellutata di ceci, un grande classico della cucina contadina.

Tra i secondi di terra, si possono scegliere la tagliata di pollo, resa tenera e succulenta dalla marinatura con succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e rosmarino, o il peposo, uno spezzatino cotto nel vino, caratteristico della gastronomia toscana. Per il pesce, si possono provare i tranci di cernia al forno, arricchiti con pomodorini, capperi, olive e sedano a tocchetti, o il salmone in padella, sfumato con una spruzzata di vino e pronto in pochissimi minuti.

Per concludere i pasti, si possono scegliere dessert come la cheesecake ai cachi, variante autunnale colorata e super ghiotta, o gli irresistibili biscottoni ripieni di nocciole, mandorle e marmellata. Questi piatti sono perfetti per risolvere i pranzi in famiglia, i pasti in ufficio e anche le cene più complicate.