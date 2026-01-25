Menu invernale italiano

Nel cuore della stagione invernale, il desiderio di piatti dai sapori avvolgenti e profumati si fa sempre più forte. Per il menu che va dal 26 gennaio al 1° febbraio, l’ultimo di questo mese, nasce con l’obiettivo di celebrare i prodotti tipici del periodo e renderli protagonisti di ricette semplici e corroboranti.

Il brodo di pollo è un classico rimedio della nonna per qualunque malessere, in grado di riportarci indietro nel tempo e farci sentire nuovamente bambini. Altre opzioni sono il riso e lenticchie, piatto unico nutriente e bilanciato, e la vellutata di sedano rapa, comfort food profumato e dalla consistenza avvolgente. Quest’ultima può essere accompagnata a una fonte proteica a scelta, come la ricotta di soia, e crostini di pane e granella di nocciole tostate per una piacevole nota crunchy.

Per i pasti d’asporto o per la schiscetta dell’ufficio, si possono realizzare deliziose piadine di ceci, confezionate con una pastella a base di farina di ceci, acqua, olio extravergine di oliva e sale, e farcite con ingredienti come rucola e fesa di tacchino. Tra i secondi, si possono scegliere opzioni come spigola al forno e salmone al cartoccio, da completare con patate al forno dorate e croccanti e una fresca insalata di puntarelle alla romana.

Per il pranzo della domenica in famiglia, si possono preparare facilissime polpettine in agrodolce, una variante delle classiche polpette, che si preparano con un impasto a base di macinato e patate lesse e vengono irrorate con un condimento agrodolce. Infine, per concludere il menu, si possono gustare dolci come le iconiche chiacchiere del maestro pasticciere Iginio Massari e un soffice plumcake vegano, arricchito con una pioggia di gocce di cioccolato, ideale per la colazione della domenica.