Ferrara, 21 dicembre 2025, Igles Corelli, un noto chef con stelle Michelin, presenta tre menù per le feste di Vigilia, Natale e l’Ultimo dell’Anno, oltre a una prima colazione perwhen saremo già nel 2026. Il suo obiettivo è offrire ricette gustose senza gravare sul portafogli, adatte a tutti i gusti e tasche.

Igles Corelli inizia un viaggio nei sapori delle feste, guidando gli spettatori attraverso piatti deliziosi. Il suo percorso culinario include il Trigabolo di Argenta e la Locanda delle Tamerici di Ostellato, dove ha sperimentato e creato esperienze culinarie uniche. Di recente, ha tenuto una lezione a Bruxelles, mostrando come cucinare cinghiale e cervo in stile made in Italy. Il suo approccio à quello di condividere con passione e professionalità i segreti della cucina, presentando dosi, ingredienti e ricette per mettersi in gioco e creare delizie culinarie.