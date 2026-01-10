11.5 C
Menu del week-end vegano

Il fine settimana è il momento perfetto per dedicarsi alla cucina e provare nuove ricette. Con un po’ più di tempo a disposizione, si può indulgere in qualche coccola in più e creare un menu vegano originale.

Ogni fine settimana, chef Sonia Maccagnola e la redazione selezionano le ricette che dovrebbero essere provate. Si aspettano anche le foto sui social per vedere cosa è stato provato.

Tra le opzioni per il menu del fine settimana ci sono diverse ricette interessanti. Per la colazione, ci sono i pancake con mele.

Come antipasto, si può optare per l’hummus di rape.

Per il primo, una possibilità è il risotto alla carbonara.

Come secondo, ci sono i kofte.

Infine, per il dolce, si può scegliere il mikado veg.

