Menu Autunnale: Ricette Toscane per una Settimana di Gusto

Se desideri preparare piatti creativi ma semplici e veloci, il menu per la settimana del 17 novembre è quello che fa per te. Anche con poco tempo a disposizione, puoi coccolarti e coccolare i tuoi cari con pietanze nutrienti e stagionali, adatte sia per i bambini che per gli adulti.

Iniziamo con i primi piatti, utilizzando i prodotti freschi di novembre. La zuppa di cavolo nero, tipica della tradizione toscana, unisce cavolo nero, fagioli e patate. Questa zuppa è perfetta per scaldarsi nelle fredde giornate autunnali, completata con un filo d’olio a crudo e crostini di pane. Se preferisci il sapore deciso del radicchio, prova il risotto mantecato con burro e parmigiano, cremoso e avvolgente.

Per gli amanti della zucca, suggeriamo mezze maniche con zucca e castagne, o una scenografica zucca ripiena, perfetta per sorprendere gli ospiti. Le scaloppine al marsala, tenere e saporite, sono un piatto da chef che puoi abbinare a topinambur al forno.

Non dimentichiamo le proposte di pesce: il nasello al forno è delicato e approvato dai bambini, particolarmente gustoso con patate al forno. La coda di rospo, invece, è avvolta in una croccante panatura di pangrattato, limone e prezzemolo, servita con un’insalatina fresca.

Per un dolce finale, prova il bavarese, guarnito con lamponi freschi, o lo strudel di castagne, una rivisitazione autunnale del classico dolce di mele.