Menù a chilometro zero nelle scuole di Olbia

Da stranotizie
Il menù delle mense delle scuole dell’infanzia e primarie di Olbia è a chilometro zero e propone piatti tipici locali. Il pane e il formaggio sono prodotti in città, il riso è coltivato a Oristano, i pelati vengono da Serramanna, i finocchi sono raccolti a Orosei e le clementine arrivano da Muravera.

L’amministrazione comunale ha pensato a questo menù per promuovere i prodotti locali e portare in tavola i piatti tipici. Oggi, nel plesso Maria Rocca, è stato presentato il menù che rende il pranzo delle mense scolastiche un omaggio al territorio e ai suoi sapori antichi. Zuppa gallurese, gnocchi galluresi, risotto con la pulpedda e panadas sono alcuni dei piatti che saranno proposti.

L’assessora all’Istruzione, Sabrina Serra, ha sottolineato che la vera novità è l’inserimento strutturale di piatti tipici nel menù mensile, superando il modello della giornata tipica una volta all’anno. I piatti tipici diventano parte integrante dell’alimentazione quotidiana, restituendo dignità e continuità alla tradizione. Questa scelta ha anche un forte valore educativo e culturale, poiché significa riconoscere che i piatti della tradizione possono essere compatibili con un’alimentazione equilibrata e moderna.

Il menù a filiera corta proposto dall’amministrazione comunale significa anche sostenere le imprese locali e ridurre l’impatto ambientale.

