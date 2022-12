Mentre tutti sono fuori a festeggiare, approfitta della situazione

Il gatto coglie al volo il fatto che la sua famiglia è fuori a festeggiare il Natale: approfitta della situazione in maniera geniale – VIDEO.

Quando arriva il Natale è bello festeggiarlo in famiglia, ma è altrettanto bello condividere questo momento di gioia con il vicinato, andando fuori e godersi lo spettacolo pirotecnico dal proprio giardino. La famiglia, infatti, è uscita solo per pochi minuti per far scoppiare i loro razzi, e il gatto era già pronto ad entrare in azione e mettere in pratica il suo piano.

Il gatto approfitta della situazione mentre la famiglia è fuori a scoppiare i fuochi – VIDEO

Migliaia di famiglie peruviane hanno approfittato delle festività natalizie per riunirsi con i propri cari. Anche se non tutti se la sono goduta nel migliore dei modi, come è successo a questa famiglia, che sono usciti a far scoppiare dei razzi e non si aspettavano che il loro gatto approfittasse del momento.

Quando sono tornati in casa, hanno notato che il gatto era sulla tavola e stava gustando un bel pezzo di tacchino. Il video incriminante è stato pubblicato su TikTok ed è diventato virale. Marina Coronel (@marinacoronel836) e la sua famiglia erano pronti per un bel Natale. Il gruppo aspettava che l’orologio segnasse la mezzanotte per uscire a festeggiare.

Per immortalare il momento di festa, la ragazza ha deciso di tirare fuori il suo cellulare e di iniziare a registrare i fuochi d’artificio. Ma, in pochi secondi, sua mamma si è ricordata che avevano lasciato tutto il cibo sul tavolo e che il gatto era solo in casa. Tutti si sono precipitati sulla scena e hanno trovato il micio arancione che mangiava tranquillo.

@marinacoronel836 Solo en Peru 🇵🇪😀navidad #peru #cena #gato ♬ All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

La madre di Marina ha dovuto toglierlo dalla tavola prima che il resto della famiglia rimanesse senza cibo. Il video TikTok, conta 607 mila visualizzazioni e 40.6 mila “mi piace”. Tra i commenti spiccano: “Il gatto ha calcolato bene il tempo“; “Il micio stava solo pregando, non ha ancora mangiato“, “Il gatto ha iniziato la sua cena di Natale tutto da solo“.