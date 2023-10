Mentre lavorava come giornalista scientifica per “The Verge”, Angela Chen ha ini…

Mentre lavorava come giornalista scientifica per “The Verge”, Angela Chen ha iniziato a studiare il ruolo dell’attrazione sessuale nella cultura occidentale e il modo in cui l’esistenza dell’asessualità può aprire nuove prospettive per comprendere cosa attira gli esseri umani l’uno verso l’altro.

Ciò che è emerso dalla sua indagine è che le questioni con cui si misurano le persone “ace” – su attività sessuale, intreccio tra sessualità e identità, esplorazione di bisogni diversi nelle relazioni – sono di interesse davvero generale. A cavallo tra reportage, saggio culturale e memoir personale, “Ace” parla di linguaggio, filosofia, medicina, stereotipi sociali e molto altro ancora.