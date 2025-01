Mentre era morente, i proprietari festeggiavano

La notte di Capodanno del 2024, un triste episodio è avvenuto in provincia di Como, dove un cagnolino è morto a causa dei botti. La famiglia del cane stava festeggiando mentre il loro animale soffriva. I rumori forti dei fuochi d’artificio e dei petardi possono avere effetti devastanti sui cani, che spesso reagiscono in modo drammatico a stimoli sonori improvvisi. In questo caso, il cagnolino ha subito una forte agitazione e tachicardia, condizione che può portare all’arresto cardiaco.

Il volontario dell’ENPA, che ha raccontato l’accaduto, ha scoperto il cane agonizzante sulla strada a pochi passi dalla sua abitazione. Mentre i padroni del cane continuavano a festeggiare ignari di quanto stesse accadendo, l’animale cercava di scappare dal pericolo percepito. Purtroppo, il cucciolo non è riuscito a sopravvivere; il suo cuore ha ceduto durante il trasporto d’urgenza verso la clinica veterinaria.

Questo caso drammatico mette in evidenza la necessità di prendere precauzioni per proteggere gli animali domestici durante i festeggiamenti di Capodanno. Molti proprietari non si rendono conto dell’impatto devastante che i rumori possono avere sulla salute mentale e fisica dei loro animali. È fondamentale adottare misure di sicurezza, come tenere i cani all’interno e in un ambiente tranquillo per minimizzare l’ansia e il terrore che potrebbero provare a causa dei botti.

Nonostante esperienze come quella di Ricky, un cane che era tornato dopo 42 giorni di assenza, in questo caso non c’è stata alcuna speranza di un lieto fine. La morte del cagnolino rappresenta una violenta contrapposizione alla gioia dei festeggiamenti di Capodanno. La responsabilità dei proprietari verso il benessere dei loro animali deve essere una priorità, specialmente durante occasioni in cui rumori forti possono scatenare reazioni impreviste e tragiche.

L’episodio serve quindi come monito sull’importanza di proteggere i nostri amici a quattro zampe durante le celebrazioni, affinché situazioni simili non si ripetano in futuro.